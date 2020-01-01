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работа над книгой: 'STELBERRY. Звук.' в Instagram Профессиональный 4-канальный аудиомикшер с выходом для наушников и сенсорным управлением Всенаправленный сверхчувствительный малошумящий микрофон с цифровой обработкой, речевым фильтром и АРУ Всенаправленный цифровой микрофон для записи разговоров с аналоговым выходом и регулировкой параметров при помощи бесплатного ПО Питание активных микрофонов от PoE камеры Вандалозащищённый направленный микрофон с шумоподавлением и выбором диаграммы направленности для записи разговоров и систем речевой аналитики
Youtube-канал торговой марки Stelberry

Youtube-канал торговой марки STELBERRY

На Youtube-канале STELBERRY размещены обзорные и обучающие ролики про переговорные устройства и активные микрофоны.
Ролики позволят Вам за короткое время полностью разобраться во всём многообразии микрофонов и переговорных устройств, включая сферы их применения, особенности и возможности.
Также, Вы можете подписаться на наш Youtube-канал и оперативно получать извещения о появлении новых роликов.

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Вандалозащищённый направленный микрофон с шумоподавлением и выбором диаграммы направленности для записи разговоров и систем речевой аналитики

Направленные микрофоны для записи разговоров

Направленные микрофоны с шумоподавлением позволяют производить качественную запись разговоров в шумных помещениях, а также применяются совместно с системами распознавания речи, что существенно повышает процент распознавания. Микрофоны подключаются к аудиовходу IP-камеры, видеорегистратора или аудиорегистратора.
Направленные микрофоны позволяют услышать отчётливую речь собеседников без окружающих шумов.

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Цифровой активный микрофон для видеонаблюдения и аудиозаписи с АРУ и регулировками параметров аудиосигнала

Активные микрофоны для видеонаблюдения

Активные микрофоны STELBERRY (СТЕЛБЕРИ) отличаются большим количеством инновационных решений, позволяющих производить качественную запись разговоров. Микрофоны STELBERRY подключаются к аудиовходу IP-камер или видеорегистраторов и применяются в качестве микрофонов для видеонаблюдения. Старшие модели цифровых активных микрофонов STELBERRY, позволяют гибко управлять параметрами аудиосигнала, существенно улучшая разборчивость речи при записи разговоров.

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универсальный проходной PoE-сплиттер для питания микрофонов для видеонаблюдения от PoE питания IP камеры

Источники питания микрофонов от IP-камер и фильтры питания

Для питания активных микрофонов для видеонаблюдения от IP-камер и фильтрации питания, в линейке STELBERRY существуют удобные и универсальные решения:
- ПроходныеPoE-сплиттеры, позволяющие осуществлять питание микрофонов для видеонаблюдения от PoE-питания IP-камеры
- Блок питания от разъёма microSD карты IP-камеры
- Фильтры питания для активных микрофонов

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цифровой аудиомикшер для смешивания сигналов с активных микрофонов и последующей записи разговоров в больших помещениях

Аудиомикшеры

Аудиомикшеры позволяют производить качественную запись разговоров в помещении, путём смешивания сигналов с нескольких активных микрофонов, расположенных в разных частях помещения. Выходной сигнал аудиомикшеров, подаётся на аудиовход IP-камеры, видео или аудиорегистратора. Аудиомикшеры STELBERRY позволяют регулировать усиление каждого аудиоканала, позволяя добиться высокой разборчивости речи.

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Переговорное устройство КЛИЕНТ-КАССИР

Переговорные устройства клиент-кассир

Переговорные устройства клиент-кассир STELBERRY с выходом для записи разговоров, давно зарекомендовали себя с наилучшей стороны на огромном количестве объектов: банки, метрополитен, аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, кинотеатры, парки развлечений и бюро пропусков. Модельный ряд переговорных устройств клиент-кассир STELBERRY, является самым большим в России и позволяет решить любую задачу, связанную с общением собеседников через звуконепроницаемые перегородки.

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Многоканальные переговорные устройства клиент-кассир для АЗС

Многоканальные переговорные устройства клиент-кассир для АЗС

Многоканальные переговорные устройства для АЗС STELBERRY позволяют общаться как с клиентом через стекло, так и с заправщиками или клиентами, находящимися у любой из топливораздаточных колонок. Также, в переговорные устройства для АЗС имеют функцию громкого оповещения, позволяющая производить громкие объявления через любой трансляционный усилитель и выход для записи разговоров.

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Селекторные переговорные устройства

Селекторные переговорные устройства

Селекторные переговорные устройства STELBERRY позволяют общаться с удаленными абонентами на больших расстояниях. Максимальная удаленность антивандальных панелей от пульта селекторной связи, может достигать 1000 метров. Переговорные устройства селекторной связи оснащены выходом для записи разговоров.

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Переговорные устройства клиент-кассир с записью разговоров

Переговорные устройства клиент-кассир с записью разговоров

Комплексы аппаратуры клиент-кассир STELBERRY SX позволяют организовать эффективное общение между пассажиром и кассиром и производить запись разговоров. Переговорные устройства STELBERRY SX отлично зарекомендовали себя в Московском метрополитене, на объектах РЖД, станциях МЦК и в кассах банков. Комплексы STELBERRY SX-400 состоят из переговорных устройств клиент-кассир и аудиорегистратора.

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