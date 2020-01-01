Youtube-канал торговой марки STELBERRY
На Youtube-канале STELBERRY размещены обзорные и обучающие ролики
про переговорные устройства и активные микрофоны.
Ролики позволят Вам за короткое время полностью разобраться во всём многообразии микрофонов и переговорных устройств, включая сферы их применения, особенности и возможности.
Также, Вы можете подписаться на наш Youtube-канал и оперативно получать извещения о появлении новых роликов.
Направленные микрофоны для записи разговоров
Направленные микрофоны с шумоподавлением позволяют производить
качественную запись разговоров в шумных помещениях, а также
применяются совместно с системами распознавания речи, что существенно повышает процент распознавания.
Микрофоны подключаются к аудиовходу IP-камеры, видеорегистратора
или аудиорегистратора.
Направленные микрофоны позволяют услышать отчётливую речь собеседников без окружающих шумов.
Активные микрофоны для видеонаблюдения
Активные микрофоны STELBERRY (СТЕЛБЕРИ) отличаются большим количеством инновационных решений, позволяющих производить качественную запись разговоров. Микрофоны STELBERRY подключаются к аудиовходу IP-камер или видеорегистраторов и применяются в качестве микрофонов для видеонаблюдения. Старшие модели цифровых активных микрофонов STELBERRY, позволяют гибко управлять параметрами аудиосигнала, существенно улучшая разборчивость речи при записи разговоров.
Источники питания микрофонов от IP-камер и фильтры питания
Для питания активных микрофонов для видеонаблюдения от IP-камер и
фильтрации питания, в линейке STELBERRY существуют удобные и
универсальные решения:
- ПроходныеPoE-сплиттеры, позволяющие осуществлять питание микрофонов для видеонаблюдения от PoE-питания IP-камеры
- Блок питания от разъёма microSD карты IP-камеры
- Фильтры питания для активных микрофонов
Аудиомикшеры
Аудиомикшеры позволяют производить качественную запись разговоров в помещении, путём смешивания сигналов с нескольких активных микрофонов, расположенных в разных частях помещения. Выходной сигнал аудиомикшеров, подаётся на аудиовход IP-камеры, видео или аудиорегистратора. Аудиомикшеры STELBERRY позволяют регулировать усиление каждого аудиоканала, позволяя добиться высокой разборчивости речи.
Переговорные устройства клиент-кассир
Переговорные устройства клиент-кассир STELBERRY с выходом для записи разговоров, давно зарекомендовали себя с наилучшей стороны на огромном количестве объектов: банки, метрополитен, аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, кинотеатры, парки развлечений и бюро пропусков. Модельный ряд переговорных устройств клиент-кассир STELBERRY, является самым большим в России и позволяет решить любую задачу, связанную с общением собеседников через звуконепроницаемые перегородки.
Многоканальные переговорные устройства клиент-кассир для АЗС
Многоканальные переговорные устройства для АЗС STELBERRY позволяют общаться как с клиентом через стекло, так и с заправщиками или клиентами, находящимися у любой из топливораздаточных колонок. Также, в переговорные устройства для АЗС имеют функцию громкого оповещения, позволяющая производить громкие объявления через любой трансляционный усилитель и выход для записи разговоров.
Селекторные переговорные устройства
Селекторные переговорные устройства STELBERRY позволяют общаться с удаленными абонентами на больших расстояниях. Максимальная удаленность антивандальных панелей от пульта селекторной связи, может достигать 1000 метров. Переговорные устройства селекторной связи оснащены выходом для записи разговоров.
Переговорные устройства клиент-кассир с записью разговоров
Комплексы аппаратуры клиент-кассир STELBERRY SX позволяют организовать эффективное общение между пассажиром и кассиром и производить запись разговоров. Переговорные устройства STELBERRY SX отлично зарекомендовали себя в Московском метрополитене, на объектах РЖД, станциях МЦК и в кассах банков. Комплексы STELBERRY SX-400 состоят из переговорных устройств клиент-кассир и аудиорегистратора.